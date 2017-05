Updated: Electoral Commission receives nominations

Updated 9.50pm

The Electoral Commission has started receiving candidates' nominations for the June 3 general election.

Nominations are being received at the Counting Hall Complex at Naxxar from 9am to 1pm and from 3pm to 7pm on Thursday, Friday and Saturday.

District 1

Valletta, Floriana, Ħamrun, Marsa, Pieta, Gwardamangia, Sta Venera

PL: ATTARD Joseph Matthew, BUSUTTIL Luciano, CILIA Joe, DEBATTISTA Deo, FARRUGIA Aaron, HERRERA Jose', PARNIS Silvio, STIVALA Carlo

PN: BUGEJA Ray, BUTTIGIEG Anthony (Tal-Oranġjo), DE MARCO Mario, MIFSUD BONNICI Paula, SCHEMBRI Justin, SCIBERRAS Liam, TORPIANO Edward

AD: CASSAR Marc Andrea

Patriots: BORG Simon

Alleanza Bidla:

Ind: AQUILINA Joseph

District 2

Vittoriosa, Senglea, Cospicua, Żabbar, Fgura (part), Kalkara, Xgħajra

PL: ABELA Carmelo[ Charlie], AGIUS Chris, BEDINGFIELD Glenn, BUONTEMPO Stefan, CAMILLERI Byron, CAUSON Mark, DALLI Helena, DEBATTISTA Deo, MIZZI Joe, MUSCAT Joseph

PN: BEZZINA Malcolm (Tal-Oranġjo), BEZZINA Mary, BONELLO Charles, BORG Doris, CASSAR Kevin, CUTAJAR Errol, MALLIA Salvu, MICALLEF Angelo, MUSCAT Josie, TEELING Ruben, ZAMMIT Jason,

AD: MALLIA Mario, MIZZI Christian

Patriots: DARMANIN Alexander, SCICLUNA Norman

Alleanza Bidla:

Ind:

District 3

Żejtun, Għaxaq, Marsascala, Marsaxlokk

PL: ABELA Carmelo [Charlie], AGIUS Chris, BONNICI Owen, CALLEJA Mario, DALLI Helena, FEARNE Chris, GRECH Etienne, GRIXTI Silvio, MICALLEF Edric, MIZZI Joe, MIZZI Marion, MUSCAT Sebastian [Bastjan], SPITERI Kenneth

PN: ABELA Amanda, BEZZINA Malcolm (Tal-Oranġjo), BEZZINA Mary, CAMILLERI John Baptist, CARUANA Raymond [Furtu], CASSAR Charlot, CHETCUTI Janice, CUTAJAR Errol, FARRUGIA Catherine (Tal-Oranġjo), GALEA Mario, MIFSUD BONNICI Carm, MUSCAT Josie, RIZZO NAUDI Mario, ZAMMIT Jason,

AD: MIZZI Christian

Patriots: BORG DUCA Graziella, DARMANIN Alexander

Alleanza Bidla:

Ind: BONNICI Nazzareno

District 4

Fgura (part), Gudja, Paola, Sta Luċija, Tarxien

PL: BUONTEMPO Stefan, CAMILLERI Byron, CILIA Joe, ELLUL Andy [Andrew], FEARNE Chris, GALEA Caroline, GRECH Etienne, GRIMA Dominic, MIZZI Konrad, PARNIS Silvio

PN: AZZOPARDI Jason, BONAVIA Lawrence, BONELLO Charles, BARTOLO Ivan, COMODINI CACHIA Therese, FARRUGIA Catherine (Tal-Oranġjo), GALEA Caroline, MICALLEF PICCIONE Aaron, MIFSUD BONNICI Carm, SCIBERRAS Liam

AD: CACOPARDO Carmel

Patriots: FALZON Desmond, FLORIAN Stephen, Scicluna Norman

Alleanza Bidla:

Ind:

Prime Minister and PL leader Joseph Muscat submitting his nomination. Photo: PL

District 5

Birżebbuġa, Kirkop, Mqabba, Ħal-Farruġ, Luqa, Qrendi, Safi, Zurrieq

PL: BEDINGFIELD Glenn, BONNICI Owen, BUSUTTIL Luciano, CACHIA Roderick, CALLEJA Mario, CUTAJAR Joseph, FARRUGIA Joe, FARRUGIA PORTELLI Julia, MICALLEF Edric, MUSCAT Joseph, MUSCAT Sebastian [Bastjan], STIVALA Carlo, ZRINZO AZZOPARDI Stefan

PN: BEZZINA Anthony [Toni], CAUCHI Shirley (Tal-Oranġjo), FARRUGIA Marlene (Tal-Oranġjo), GALEA Noel, REFALO Nick, RIZZO NAUDI Mario, SCHIAVONE Hermann, VELLA Mary Grace, VELLA Norman, ZAMMIT Stanley

AD:

Patriots: BORG Simon, FERRIGGI Johann

Alleanza Bidla:

Ind:

District 6

Qormi, Siġġiewi, Luqa

PL: BORG Ian, CUTAJAR Rosianne, GALDES Roderick, GULIA Gavin, SCHEMBRI Silvio

PN: ABELA Amanda, AGIUS Monique (Tal-Oranġjo), AQUILINA Karol, CALLUS Ryan, CAMILLERI SCHEMBRI Elaine, CASSAR Kevin, MICALLEF Peter, MUSCAT George, PSAILA ZAMMIT Alessia, PULI Clyde, SCHEMBRI CAMILLERI Elaine,

AD: GALEA Simon

Patriots: BORG DUCA Graziella

Alleanza Bidla:

Ind:

District 7

Żebbuġ, Dingli, Mġarr, Mtarfa, Rabat, Baħrija, Tal-Virtu’

PL: AGIUS DECELIS Anthony [Tony], AZZOPARDI Charles, BORG Ian, CASTALDI PARIS Ian, FARRUGIA PORTELLI Julia, GULIA Gavin, SCHEMBRI Silvio, SCICLUNA Edward, ZRINZO AZZOPARDI Stefan

PN: ABELA Sam, AGIUS Monique (Tal-Oranġjo), BORG Antoine, BORG Dounia, BUGEJA BARTOLO Lee, (Tal-Oranġjo), FENECH ADAMI Beppe, MAZZOLA Paul, MICALLEF Peter, VASSALLO David, VASSALLO Edwin, VASSALLO Ian Mario [Ħaġi]

AD: CASSAR Ralph

Patriots: FERRIGGI Johann

Alleanza Bidla:

Ind: VASSALLO Ian Mario

District 8

Balzan, Birkirkara, Fleur de-Lys, Swatar (Birkirkara), Iklin, Lija

PL: CARDONA Chris, CASTALDI PARIS Ian, CUTAJAR Rosianne, MUSCAT Alex, SCICLUNA Edward, ZAMMIT LEWIS Edward

PN: ALDEN Timothy (Tal-Oranġjo), BEZZINA Malcolm (Tal-Oranġjo), BUGEJA BARTOLO Lee, (Tal-Oranġjo), BUTTIGIEG Claudette [Claudette Pace], COMODINI CACHIA Therese, FENECH ADAMI Beppe, GALEA Vincent [Censu], MICALLEF Angelo, SCHEMBRI Giorgio Mario, SCHEMBRI Justin, SCIBERRAS Dorian, THAKE David, VELLA Norman

AD: ALOISIO Pascal, MALLIA Mario

Patriots: FARRUGIA RANDON Romina, SAMMUT Ġużeppi

Alleanza Bidla:

Ind:

Marlene Farrugia's PD will field 10 candidates in total. Photo: Jonathan Borg

District 9

Għargħur, Msida, Swatar (Msida), San Ġwann, Kappara, Swieqi, Madliena, Ta’ Xbiex

PL: FALZON Michael, GRIMA Clifton, MALLIA Manuel, MIFSUD Sigmund, ZAMMIT ALAMANGO Nikita, ZAMMIT LEWIS Edward

PN: ABELA WADGE Alan, ALDEN Timothy (Tal-Oranġjo), ARRIGO Robert, ATTARD PREVI Graziella, BARTOLO Ivan, BONNICI Duncan (Tal-Oranġjo), BORG [BORG KNIGHT] Roselyn, BUTTIGIEG Albert, GOUDER Karl, HEWITT Wayne, MUSCAT Noel, PULLICINO George, SELVAGGI Charles, ZAMMIT DIMECH Francis

AD: CASSOLA Arnold

Patriots:

Alleanza Bidla:

Ind:

District 10

Gżira, Naxxar (Part) Baħar ic-Cagħaq, Pembroke, St Julians, Paceville, Sliema

PL: BARTOLO Evarist, CAUSON Mark, FALZON Michael, GRIMA Clifton, MALLIA Manuel, MIFSUD Sigmund, ZAMMIT ALAMANGO Nikita, ZAMMIT LEWIS Edward

PN: ABELA WADGE Alan, ALDEN Timothy, AQUILINA Karol, ARRIGO Robert, ATTARD PREVI Graziella, BONNICI Duncan, BORG [BORG KNIGHT] Roselyn, BUGEJA Ray, BUTTIGIEG Albert, BUTTIGIEG Anthony (Tal-Oranġjo), FARRUGIA Marlene (Tal-Oranġjo), GOUDER Karl, HEWITT Wayne, MUSCAT Noel, MUSCAT FENECH ADAMI Anne Marie, PULLICINO George, REFALO Nick, SANSONE Christopher, SELVAGGI Charles, VELLA BRINCAT Evelyn, ZAMMIT DIMECH Francis

AD: CASSOLA Arnold, FORMOSA Danika

Patriots: SAMMUT Ġużeppi

Alleanza Bidla:

Ind:

District 11

Mdina, Attard, Mosta, Burmarrad

PL: AGIUS DECELIS Anthony [Tony], CARDONA Chris, FARRUGIA Michael, MUSCAT Alex, SCHEMBRI Deborah, VELLA Fleur

PN: AQUILINA Simone, BUSUTTIL Simon, CAUCHI Shirley (Tal-Oranġjo), DEGUARA Maria, GALEA Graziella, MANGION Alex, PERICI CALASCIONE Alex, POLIDANO Charles (Tal-Oranġjo), SCERRI Connie, SCHEMBRI Giorgio Mario, VASSALLO Edwin

AD: CACOPARDO Carmel, CASSAR Ralph

Patriots: FARRUGIA RANDON Romina

Alleanza Bidla:

Ind:

District 12

Mellieħa, Naxxar St Paul’s Bay

PL: ATTARD Joseph Matthew, BARTOLO Evarist, FARRUGIA Michael, GRIMA Alfred, MERCIECA Franco, SCHEMBRI Deborah, SPITERI Kenneth, VELLA Fleur

PN: ABELA Sam, AQUILINA Simone, BONNICI Duncan (Tal-Oranġjo), BUSUTTIL Simon, BUTTIGIEG Claudette [Claudette Pace], CUTAJAR Robert, DEGUARA Maria, GALEA Graziella, MALLIA Salvu, MUSCAT FENECH ADAMI Anne Marie, THAKE David, TORPIANO Edward,

AD: CARUANA Luke, GALEA Simon

Patriots:

Alleanza Bidla:

Ind: AQUILINA Joseph

District 13

Gozo

PL: CAMILLERI George, CARUANA Justyne, CORDINA Joe, MERCIECA Franco, REFALO Anton

PN: GALEA Vincent [Censu], MERCIECA Ryan, POLIDANO Charles (Tal-Oranġjo), PORTELLI Maria

AD: CARUANA Luke

Patriots: FLORIAN Stephen

Alleanza Bidla:

Ind: BONNICI Nazzareno

Document problems

Anyone whose voting document has been "lost or otherwise substantially damaged or destroyed" as well as anyone who has not yet received their voting document because of some special reason can collect a special voting document from the Commission's office at the Naxxar Counting Complex.

Applicants must show up in person and present their ID card to receive a special document, the Electoral Commission said in a statement. The office is open between 8am and 2pm and 3pm to 8pm during weekdays, and 8am to noon on weekends.

Voters in Gozo can call at the ID cards office in Victoria.

Early voting

Voters who want to cast their vote a week early, on May 27, because they will be abroad during the June 3 general election and who cannot be in Malta to make a sworn declaration by May 26 can do so at their nearest Maltese embassy or High Commission, the Commission said in a separate statement.

Those who can make a sworn declaration in time can consult a list of Commissioners of Oaths on the Commision's website. A scanned copy of the sworn declaration must be emailed to [email protected] by noon of Friday May 26.