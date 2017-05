Premier League statistics

Jorginho, of Hibernians, collides with St Andrews keeper Jake Galea as he heads the ball goalwards. Photo: Jonathan Borg

Birkirkara’s Edmond Agius (right) falls under the challenge of Antonio Machedo Neto, of Gżira United. Photo: Jonathan Borg

Balzan

Kaljevic 24 (4 pens); Da Silva Souza 8; Piciollo 7; Effiong 6; Nafti 5, Micallef 5 (1 pen); Fenech 3; Serrano 2; Agius, Arab, Bruno, Anderson.

Own goal: Lima (vs Hibernians).

Red cards: Serrano (vs Tarxien); Da Silva Souza (vs Floriana); Effiong (vs Hibs); Grima (vs Ħamrun); Anderson (vs Valletta); Janjusevic (vs Hibs); Arab (vs Gżira); R. Fenech (vs St Andrews); Bruno (St Andrews).

Birkirkara

Plut 12 (1 pen), Dimitrov 10; Temile 5, Alba 5 (1 pen); Malan 4, Herrera 4 (1 pen); Vukanac 3; Bubalovic 3; Brincat 2, Attard 2, Andelkovic 2, Scicluna 2, Sciberras 2, Guillaumier, Desira Buttigieg, Jovic.

Own goals: Bezzina (vs Balzan); Tabone (vs Tar-xien Rainbows); Farrugia (vs Mosta).

Red cards: Jovic (vs Valletta); Vukanac (vs Ħamrun); Scicluna (vs St Andrews); Alba (vs Hibs).

Floriana captain Nicolas Chiesa rushes in to beat Mosta keeper Yenz Cini to the ball. Photo: Matthew Mirabelli

Floriana

Fontanella 13 (2 pens); Varela 9; Chiesa 8 (3 pens), Samb 5; Camenzuli 4; Ruiz 3; J. Pisani, S. Pisani, Nayar (pen), Vella, Cini, Monticelli.

Own goals: B. Muscat (vs Pembroke ); L. Grech (vs Ħamrun).

Red cards: Clyde Borg (vs Tarxien); Fontanella (vs Pembroke); Samb (vs Hibernians); Ruiz (vs Sliema); Haber (vs Valletta), Camenzuli (vs Sliema).

Gżira United

Reyna 6; Corbalan 5; Cohen 3 (3 pens), Conti 3, Zome 3, Tony 3; Adeshina 2, Avila Perez 2, Scerri 2; Liliu 2; Robert, Gatt Baldacchino, Borg, Tonna, Jo-ceano, Ledesma, Diamoutene, Correa, Azzopardi.

Red cards: Joceano, Robert (both vs Mosta); J. Azzopardi (vs Birkirkara); Diamoutene (vs Birkirkara); Zome (vs Hibernians).

Ħamrun Spartans

J. Grech 12 (3 pens); Giusti 8; Garba 5; J.P. Mifsud Triganza 4; Jorginho 3; Teixeira 2, Paiber 2 (1 pen); Motta, Chircop, K. Micallef, M. Micallef, Manset.

Own goal: Potezica (vs Sliema).

Red cards: Jorginho (vs Valletta, vs Pembroke); Raphael, Vergara (both vs St Andrews); Misan (vs Floriana); K. Micallef (vs Pembroke).

Hibernians

Degabriele 13 (2 pens); Jorginho 10; Kristensen 7; Failla 6 (4 pens); Gilmar 5, Lima 5; Soares 3, Bezzina 2, Jallow 2; Varea, Cohen (pen), Pearson, Boljevic, Agius.

Red cards: Mbong (vs St Andrews); Lima (vs Sliema).

Mosta

Priso 8 (1 pen); Oseghale 4 (1 pen); Reid 3; Fenech 2; Vlcek, Brincat, Farrugia, Pedrinho (pen); Mifsud Triganza.

Red cards: Oweregbulam (vs Valletta); Priso (vs Gżira twice, Floriana); Caruana (vs Birkirkara, vs Sliema); Onwudinjo (vs Hibs); Fenech (vs Ħamrun Spartans), Pedrinho (vs Pembroke, vs Sliema).

Pembroke Athleta

Racic 5 (2 pen); Falzon 3, Borg 3; Jawad 2, Scozzese 2, Mariano 2; Montebello, Mateus, Djeljilj, Levnaic, Manevski, Micallef, Barbetti (pen), Shodiya, Kooh Sohna, Radovnikovic, Nagaoka.

Own goals: Agius (vs Hibs); Vella (vs Mosta); Martinelli (vs Mosta).

Red cards: Arab, Montebello (both vs Floriana); Djeljilj (vs St Andrews); Akuto (vs Gżira United); Bugeja (vs Floriana); Radovnikovic (vs St Andrews).

Sliema Wanderers

Farrugia 11; A. Muscat 5 (4 pens), Denni 5 (3 pens), Salomon 5; Muchardi 3; Scerri 3; Correa 2; Temile 2; Potezica 2; Mandinho, Spiteri, Aquilina, Bianciardi.

Own goals: R. Camilleri (vs Valletta); Maldini (vs Ħamrun); Cini (vs Floriana).

Red cards: M. Scerri (vs Valletta); Potezica (vs Floriana); Xuereb, A. Muscat (vs St Andrews, Floriana); Mintoff (vs Ħamrun).

St Andrews

Farrugia 7 (5 pens); Paz 6 (1 pen); Pena Beltre 5; Nwoko 4, Kastrevec 4; Friggieri 3, Johnson 3; Walker 2, Camilleri 2, McKay 2; Darmanin, Kesinovic, Wong Che, Belacevic.

Own goal: Chiesa (vs Floriana).

Red cards: Bakmaz (vs Tarxien; vs Sliema); Johnson, Kesinovic (vs Floriana); Pena Beltre (vs Birkirkara) Won Che (vs Sliema).

Maximiliano Velasco attempts an overhead kick against Tarxien Rainbows. Photo: Mark Zammit Cordina

Tarxien Rainbows

Nilsson 10; Ponce 5; Alves 4, Galea 4; Caruana 3 (1 pen), Baker 3; Prendes, Tabone, Zerafa, Frances, Marcelina, Azzopardi (pen).

Own goal: Chircop (vs Ħamrun Spartans); Ekani (vs Mosta).

Red cards: Baker (vs St Andrews); Prendes, Rogelio (both vs Floriana); Alves (vs Gżira).

Valletta

Velasco 8; Jhonnattann 7 (2 pens); Montebello 5, Falcone 5 (1 pen); Aguirre 4, Calistus 4, Mifsud 4, Malano 4; Romao 2; Cremona 2; Briffa, Azzopardi, J. Borg, S. Borg, Radzinevicius.

Red cards: Pani (vs Mosta); Aguirre (vs Floriana); Uchenna (vs Hibernians); Bonello (vs Gżira); S. Borg (vs Hibernians).

Next fixtures

Thursday (Hibernians Stadium)

7.30pm St Andrews vs Gżira United

Friday (National Stadium)

6pm Mosta vs Pembroke Athleta

8pm Ħamrun Spartans vs Valletta

Friday (Hibernians Stadium)

6pm Sliema Wanderers vs Balzan

8pm Floriana vs Birkirkara

Saturday (National Stadium)

4pm Tarxien vs Hibernians