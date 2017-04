Premier League statistics

Valletta’s Valdo alhinho shadowed by nenad belacevic, of St andrews. PHOTO: JOnaTHan bORg

Balzan

Kaljevic 23 (4 pens); Da Silva Souza 8; Piciollo 7; Effiong 6; Nafti 5, Micallef 5 (1 pen); Fenech 3; Serrano 2; Agius, Arab, Bruno, Anderson.

Own goal: Lima (vs Hibernians).

Red cards: Serrano (vs Tarxien); Da Silva Souza (vs Floriana); Effiong (vs Hibs); Grima (vs Ħamrun); Anderson (vs Valletta); Janjusevic (vs Hibs); Arab (vs Gżira); R. Fenech (vs St Andrews); Bruno (St Andrews).

Birkirkara

Plut 11 (1 pen), Dimitrov 10; Temile 5, Alba 5 (1 pen); Malan 4, Herrera 4 (1 pen); Vukanac 3; Bubalovic 3; Brincat 2, Attard 2, Andelkovic 2, Scicluna 2, Sciberras 2, Guillaumier, Desira Buttigieg, Jovic.

Own goals: Bezzina (vs Balzan); Tabone (vs Tar-xien Rainbows); Farrugia (vs Mosta).

Red cards: Jovic (vs Valletta); Vukanac (vs Ħamrun); Scicluna (vs St Andrews); Alba (vs Hibs).

Floriana

Fontanella 12 (2 pens); Varela 9; Chiesa 8 (3 pens), Samb 5; Ruiz 3, Camenzuli 3; J. Pisani, S. Pisani, Nayar (pen), Vella, Cini, Monticelli.

Ħamrun’s Luke Sciberras clears the ball away from Stevan Racic. Photo: Stephen Gatt

Own goals: B. Muscat (vs Pembroke ); L. Grech (vs Ħamrun).

Red cards: Clyde Borg (vs Tarxien); Fontanella (vs Pembroke); Samb (vs Hibs); Ruiz (vs Sliema); Haber (vs Valletta), Camenzuli (vs Sliema).

Gżira United

Reyna 6; Corbalan 5; Cohen 3 (3 pens), Conti 3, Zome 3, Tony 3; Avila Perez 2, Scerri 2; Liliu 2; Robert, Gatt Baldacchino, Borg, Tonna, Joceano, Ledesma, Diamoutene, Correa, Adeshina, Azzopardi.

Red cards: Joceano, Robert (both vs Mosta); J. Azzopardi (vs Birkirkara); Diamoutene (vs Birkirkara); Zome (vs Hibernians).

Ħamrun Spartans

J. Grech 12 (3 pens); Giusti 8; Garba 5; J.P. Mifsud Triganza 4; Jorginho 3; Teixeira 2, Paiber 2 (1 pen); Motta, Chircop, K. Micallef, M. Micallef.

Own goal: Potezica (vs Sliema).

Red cards: Jorginho (vs Valletta, vs Pembroke); Raphael, Vergara (both vs St Andrews); Misan (vs Floriana); K. Micallef (vs Pembroke).

Hibs winger Clayton Failla (right) finds the way closed by Nikola Vukanac. Photo: Matthew Mirabelli

Hibernians

Degabriele 13 (2 pens); Jorginho 9; Kristensen 6; Failla 6 (4 pens); Gilmar 5; Lima 4; Soares 3, Bezzina 2, Jallow 2; Varea, Cohen (pen), Pearson, Boljevic, Agius.

Red cards: Mbong (vs St Andrews); Lima (vs Sliema).

Mosta

Priso 8 (1 pen); Oseghale 4 (1 pen); Reid 3; Fenech 2; Vlcek, Brincat, Farrugia, Pedrinho (pen); Mifsud Triganza.

Red cards: Oweregbulam (vs Valletta); Priso (vs Gżira twice, Floriana); Caruana (vs Birkirkara, vs Sliema); Onwudinjo (vs Hibs); Fenech (vs Ħamrun Spartans), Pedrinho (vs Pembroke, vs Sliema).

Pembroke Athleta

Racic 5 (2 pen); Falzon 3, Borg 3; Jawad 2, Scozzese 2, Mariano 2; Montebello, Mateus, Djeljilj, Levnaic, Manevski, Micallef, Barbetti (pen), Shodiya, Kooh Sohna, Radovnikovic, Nagaoka.

Own goals: Agius (vs Hibs); Vella (vs Mosta); Martinelli (vs Mosta).

Red cards: Arab, Montebello (both vs Floriana); Djeljilj (vs St Andrews); Akuto (vs Gżira United); Bugeja (vs Floriana); Radovnikovic (vs St Andrews).

Sliema’s Alex Muscat (left) finds a way through past Mosta duo David Fenech (centre) and Kurt Magro. Photo: Matthew Mirabelli

Sliema Wanderers

Farrugia 10; A. Muscat 5 (4 pens), Denni 5 (3 pens), Salomon 5; Muchardi 3; Scerri 3; Correa 2; Temile 2; Potezica 2; Mandinho, Spiteri, Aquilina.

Own goals: R. Camilleri (vs Valletta); Maldini (vs Ħamrun); Cini (vs Floriana).

Red cards: M. Scerri (vs Valletta); Potezica (vs Floriana); Xuereb, A. Muscat (vs St Andrews, Floriana); Mintoff (vs Ħamrun).

St Andrews

Farrugia 7 (5 pens); Paz 6 (1 pen); Pena Beltre 5; Nwoko 4, Kastrevec 4; Friggieri 3, Johnson 3; Walker 2, Camilleri 2, McKay 2; Darmanin, Kesinovic, Wong Che.

Own goal: Chiesa (vs Floriana).

Red cards: Bakmaz (vs Tarxien; vs Sliema); Johnson, Kesinovic (vs Floriana); Pena Beltre (vs Birkirkara) Won Che (vs Sliema).

Tarxien Rainbows

Nilsson 9; Ponce 5; Alves 4, Galea 4; Caruana 3 (1 pen); Baker 2; Prendes, Tabone, Zerafa, Frances, Marcelina, Azzopardi (pen).

Own goal: Chircop (vs Ħamrun); Ekani (vs Mosta).

Red cards: Baker (vs St Andrews); Prendes, Rogelio (both vs Floriana); Alves (vs Gżira).

Valletta

Velasco 8; Jhonnattann 7 (2 pens); Montebello 5, Falcone 5 (1 pen); Aguirre 4, Calistus 4, Mifsud 4, Malano 4; Romao 2; Cremona 2; Briffa, Azzopardi, J. Borg, S. Borg, Radzinevicius.

Red cards: Pani (vs Mosta); Aguirre (vs Floriana); Uchenna (vs Hibs); Bonello (vs Gżira); S. Borg (vs Hibs).

Next fixtures

Saturday (National Stadium)

16.00 Valletta vs Tarxien Rainbows

18.00 Balzan vs Ħamrun Spartans

Saturday (Hibs Stadium)

16.00 Mosta vs Floriana

18.00 Pembroke vs Sliema Wanderers

Sunday (National Stadium)

16.00 Hibernians vs St Andrews

18.00 Gżira United vs Birkirkara