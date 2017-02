Today’s sport and local results

Centenary Stadium: UEFA U-16 Development Tournament 10.45am Malta vs Gibraltar.

Luxol Stadium: UEFA U-16 Development Tournament 10.15am Andorra vs Armenia.

National Stadium: FA Trophy quarter-finals 2pm Balzan vs Tarxien Rainbows; 4pm Floriana vs Ħamrun Spartans.

Gozo Stadium: FA Trophy quarter-final 1pm SK Victoria Wanderers vs Pembroke Athleta. Gozo FA Division One 3pm Xewkija vs Victoria Hotspurs.

Kirkop: Women’s U-17 KO 9am Kirkop vs Mġarr United; 10.50am Birkirkara vs Ħamrun Spartans; 12.20 Mosta vs Raiders.

Sta Luċija: IASC Promotion League 8.30am Birkirkara SJ vs Birżebbuġa. Championship Pool 9.45am Burmarrad AFC vs Marsa Trinity. Relegation Pool 11am Gżira United AFC vs Msida Red Stars.

Melita Ground: GIDA League 8.30am FC Scandinavia vs Birnapa; 9.45am Memories vs Club 33; 11am MUSC vs La Famiglia.

Basketball

Ta’ Qali: St James Under-14 League girls 9am Hibernians vs Eurobasket; Gżira Athleta vs Luxol; 10.30am Siġġiewi vs Starlites. MSV Life Women’s League 11.15am Starlites vs Gżira Athleta; 2.45pm Depiro vs Hibernians. BOV Men’s Division One 1pm Starlites vs BUPA; 4.30pm Gżira Athleta vs Floriana MCP Car Parks.

Handball

University SC: Boys U-15 9am De La Salle vs Kavallieri; 10am HMS Seminary vs Aloysians; 11am Swieqi Phoenix vs Luxol. Men’s Division Two noon Kavallieri RS2 vs HMS.

Hockey

Corradino: HAM National League 9am Floriana Young Stars vs Lightshop Hotsticks; 11am Rabat Depiro vs Laferla White Hart.

Horse Racing

Marsa: Third meeting of the season. First race at 1.30pm.

Rugby Union

Marsa: International women’s tournament at 10am.

Motor Racing

Ta’ Xħajma: Gozo Motocross Championship races. Start: 1pm

Shooting

Bidnija: Skeet/Double Trap selection shoot. Start: 9.30am.

Volleyball

Cottonera SC: Men’s Super League 1.30pm Fleur de Lys vs Mġarr; 3.30pm Valletta Mapei vs Aloysians.

Results - Football

GFA Division Two: St Lawrence Spurs vs Munxar Falcons 4-2; Żebbuġ Rovers vs Sannat Lions 1-1.

Swan League: Qrendi Sparrows vs Għargħur 1-2; Valletta St Pauli vs Ta’ Xbiex St Helen’s 1-1; San Ġwann Knights vs Mrieħel Devon 1-1; Tarxien AFC vs Luqa Juniors 1-1.

MAFA League: Mqabba Albions vs Fleur de Lys 1-2; Tal-Qroqq Versity vs Valletta Stars 2-2.

ISA League: Alberta vs Methode 1-2; Lufthansa vs DHL 3-0.

Masters League: Rabat vs Mosta 5-4; Wardija vs Dingli 8-6; Żabbar SP vs Żurrieq Wolves 11-3.

Basketball

Men’s Division Two: Gżira Athleta vs Siġġiewi St Nicholas 80-50.

BOV League: Hibs vs Depiro 71-66.

Handball

Women’s Division One: Aloysians vs La Salle Riverano 25-18; Luxol vs Kavallieri RS2 15-21.

Men’s Division Two league: ETE vs Swieqi 21-22; St Andrews vs Aloysians 20-25.