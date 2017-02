Premier League statistics

Hibs wing back Clayton Failla (right) is challenged by Jake Friggieri, of St Andrews. Photo: Steve Zammit Lupi

Balzan

Kaljevic 16 (4 pens); Piciollo 5; Nafti 4; Fenech 3, Effiong 3, Da Silva Souza 3; Agius, Micallef (pen), Arab, Bruno.

Own goal: Lima (vs Hibernians).

Red cards: Serrano (vs Tarxien); Da Silva Souza (vs Floriana); Effiong (vs Hibs); Grima (vs Ħamrun Spartans).

Gżira’s Alejandro Reyna tries to keep his balance as Christian Bubalovic looks on. Photo: Steve Zammit Lupi

Birkirkara

Plut 8 (1 pen); Dimitrov 7; Temile 5; Herrera 3; Brincat 2, Attard 2, Andelkovic 2, Scicluna 2, Sciberras 2; Vukanac, Guillaumier, Desira Buttigieg, Bubalovic, Jovic.

Own goals: Bezzina (vs Balzan); Tabone (vs Tarxien Rainbows).

Red cards: Jovic (vs Valletta); Vukanac (vs Ħamrun Spartans).

Floriana

Chiesa 8 (3 pens); Fontanella 7 (1 pen), Varela 7; Samb 5; Camenzuli 2, Ruiz 2; J. Pisani, S. Pisani, Nayar (pen), Vella.

Own goals: B. Muscat (vs Pembroke Athleta); L. Grech (vs Ħamrun).

Red cards: Clyde Borg (vs Tarxien Rain-bows); Fontanella (vs Pembroke Athleta); Samb (vs Hibernians); Ruiz (vs Sliema).

Gżira United

Corbalan 3, Tony 3; Liliu 2; Robert, Gatt Baldacchino, Tonna, Joceano, Avila Perez, Ledesma, Diamoutene, Correa, Adeshina, Azzopardi, Zome, Cohen (pen).

Red cards: Joceano, Robert (both vs Mosta); J. Azzopardi (vs Birkirkara); Diamoutene (vs Birkirkara).

Ħamrun striker Mathieu Manset (left) moves past Dylan Grima, of Balzan. Photo: Matthew Mirabelli

Ħamrun Spartans

J. Grech 11 (3 pens); Garba 5, Giusti 5; J.P. Mifsud Triganza 4; Jorginho 3; Teixeira 2; Paiber.

Own goal: Potezica (vs Sliema).

Red cards: Jorginho (vs Valletta, vs Pembroke); Raphael, Vergara (both vs St Andrews).

Hibernians

Degabriele 9 (2 pens); Jorginho 5; Kristensen 4, Failla 4 (4 pens); Lima 3, Soares 3; Jallow 2; Varea, Cohen (pen), Bezzina, Pearson.

Red cards: Mbong (vs St Andrews); Lima (vs Sliema Wanderers).

Mosta

Priso 5 (1 pen); Reid 3, Oseghale 3 (1 pen); Vlcek, Brincat.

Red cards: Oweregbulam (vs Valletta); Priso (vs Gżira twice, Floriana); Caruana (vs Birkirkara, vs Sliema); Onwudinjo (vs Hibs); Fenech (vs Ħamrun).

Pembroke Athleta

Borg 2, Mariano 2; Montebello, Mateus, Scozzese, Djeljilj, Levnaic, Manevski, Micallef, Barbetti (pen), Shodiya, Racic, Jawad, Falzon, Kooh Sohna.

Own goals: Agius (vs Hibs); Vella (vs Mosta); Martinelli (vs Mosta).

Red cards: Arab, Montebello (both vs Floriana); Djeljilj (vs St Andrews); Akuto (vs Gżira).

Sliema’s Mandinho is tackled from behind by Sunday Eboh, of Pembroke.Photo: Matthew Mirabelli

Sliema Wanderers

Farrugia 6; Salomon 4, Denni 4 (3 pens); A. Muscat 3 (3 pens); Potezica 2; Mandinho, Muchardi, Scerri, Temile.

Own goals: R. Camilleri (vs Valletta); Maldini (vs Ħamrun); Cini (vs Floriana).

Red cards: M. Scerri (vs Valletta); Potezica (vs Floriana); Xuereb, A. Muscat (vs St Andrews); Mintoff (vs Ħamrun).

St Andrews

Farrugia 4 (4 pens), Paz 4; Pena Beltre 3, Kastrevec 3; McKay 2, Johnson 2; Nwoko, Darmanin, Walker, Kesinovic.

Own goal: Chiesa (vs Floriana).

Red cards: Bakmaz (vs Tarxien, vs Sliema); Johnson, Kesinovic (vs Floriana).

Tarxien Rainbows

Nilsson 8; Ponce 5; Alves 4, Galea 4; Caruana 3 (1 pen); Baker 2; Prendes, Tabone, Zerafa, Frances.

Own goal: Chircop (vs Ħamrun).

Red cards: Baker (vs St Andrews); Prendes, Rogelio (both vs Floriana).

Valletta

Jhonnattann 7 (2 pens); Falcone 5 (1 pen); Aguirre 4; Malano 2, Cremona 2, Mifsud 2; Briffa, Romao, Azzopardi, Uchenna, Borg, Montebello, Radzinevicius.

Red cards: Pani (vs Mosta); Aguirre (vs Floriana); Uchenna (vs Hibernians); Bonello (vs Gżira United).

Next fixtures

Saturday (Hibernians Stadium)

14.00 Pembroke Athleta vs Mosta

16.00 Gżira United vs St Andrews

Saturday (National Stadium)

14.00 Hibernians vs Tarxien Rainbows

16.00 Birkirkara vs Floriana

Sunday (National Stadium)

14.00 Balzan vs Sliema Wanderers

16.00 Valletta vs Ħamrun Spartans