Premier League statistics

Gżira United goalkeeper Jurgen Borg dives to stop a shot against Floriana. Photo: Matthew Mirabelli

Balzan’s Bruno (left) outjumps Alex Nilsson of Tarxien Rainbows. Photo: Mark Zammit Cordina

Balzan

Kaljevic 16 (4 pens); Piciollo 5; Nafti 4; Effiong 3, Fenech 3; Da Silva Souza 2; Agius, Micallef (pen), Arab, Bruno.

Own goal: Lima (vs Hibernians).

Red cards: Serrano (vs Tarxien); Da Silva Souza (vs Floriana); Effiong (vs Hibs).

Birkirkara

Plut 8 (1 pen); Dimitrov 7; Temile 5; Brincat 2, Attard 2, Scicluna 2, Sciberras 2, Herrera 2; Vukanac, Guillaumier, Desira Buttigieg, Bubalovic, Jovic, Andelkovic.

Own goals: Bezzina (vs Balzan); Tabone (vs Tarxien).

Red cards: Jovic (vs Valletta); Vukanac (vs Ħamrun).

Floriana

Chiesa 8 (3 pens); Fontanella 7 (1 pen); Varela 6; Samb 5; Ruiz 2; J. Pisani, S. Pisani, Camenzuli.

Own goals: B. Muscat (vs Pembroke); L. Grech (vs Ħamrun).

Red cards: Borg (vs Tarxien); Fonta-nella (vs Pembroke); Samb (vs Hibs); Ruiz (vs Sliema).

Gżira United

Corbalan 3, Tony 3; Liliu 2; Robert, Gatt Baldacchino, Tonna, Joceano, Avila Perez, Ledesma, Diamoutene, Correa, Adeshina, Azzopardi, Zome.

Red cards: Joceano, Robert (both vs Mosta); Azzopardi (vs Birkirkara).

Ħamrun Spartans

J. Grech 11 (3 pens); Garba 5, Giusti 5; J.P. Mifsud Triganza 4; Jorginho 3; Teixeira 2; Paiber.

Own goal: Potezica (vs Sliema).

Red cards: Jorginho (vs Valletta, vs Pembroke); Raphael, Vergara (both vs St Andrews).

Sliema newcomer Ricardo Correa tackled from behind by Zachary Brincat, of Mosta. Photo: Chris Sant Fournier

Hibernians

Degabriele 8 (2 pens); Jorginho 5; Kristensen 4, Failla 4 (4 pens); Lima 3; Soares 2, Jallow 2; Varea, Cohen (pen), Bezzina, Pearson.

Red cards: Mbong (vs St Andrews); Lima (vs Sliema Wanderers).

Mosta

Priso 5 (1 pen); Reid 3, Oseghale 3 (1 pen); Vlcek, Brincat.

Red cards: Oweregbulam (vs Valletta); Priso (vs Gżira twice); Caruana (vs Birkirkara, vs Sliema); Onwudinjo (vs Hibs); Fenech (vs Ħamrun).

Pembroke Athleta

Borg 2, Mariano 2; Montebello, Mateus, Scozzese, Djeljilj, Levnaic, Manevski, Micallef, Barbetti (pen), Shodiya, Racic, Jawad, Falzon.

Own goals: Agius (vs Hibs); Vella (vs Mosta); Martinelli (vs Mosta).

Red cards: Arab, Montebello (both vs Floriana); Djeljilj (vs St Andrews); Akuto (vs Gżira United).

Sliema Wanderers

Farrugia 6; Salomon 4, Denni 4 (3 pens); A. Muscat 3 (3 pens); Potezica 2, Mandinho, Muchardi, Scerri.

Own goals: R. Camilleri (vs Valletta); Maldini (vs Ħamrun); Cini (vs Floriana).

Red cards: M. Scerri (vs Valletta); Potezica (vs Floriana); Xuereb, A. Muscat (vs St Andrews); Mintoff (vs Ħamrun).

Tomas Radzinevicius shoots at goal against St Andrew’s. Photo: Chris Sant Fournier

St Andrews

Farrugia 4 (4 pens); Paz 3, Pena Beltre 3, Kastrevec 3; McKay 2, Johnson 2; Nwoko, Darmanin, Walker, Kesinovic.

Own goal: Chiesa (vs Floriana).

Red cards: Bakmaz (vs Tarxien, vs Sliema); Johnson, Kesinovic (vs Floriana).

Tarxien Rainbows

Nilsson 7; Ponce 5; Alves 4, Galea 4; Caruana 3 (1 pen); Baker 2; Prendes, Tabone, Zerafa, Frances.

Own goal: Chircop (vs Ħamrun).

Red cards: Baker (vs St Andrews); Prendes, Rogelio (both vs Floriana).

Valletta

Jhonnattann 7 (2 pens); Falcone 5 (1 pen); Aguirre 3; Malano 2, Cremona 2, Mifsud 2; Briffa, Romao, Azzopardi, Uchenna, Borg, Montebello, Radzinevicius.

Red cards: Pani (vs Mosta); Aguirre (vs Floriana); Uchenna (vs Hibs); Bonello (vs Gżira).

Next fixtures

Saturday (Hibernians Stadium)

14.00 Sliema vs Pembroke

16.00 Ħamrun vs Balzan

Saturday (Tedesco Stadium)

14.00 St Andrews vs Hibernians

16.15 Floriana vs Mosta

Sunday (National Stadium)

14.00 Birkirkara vs Gżira United

16.00 Tarxien vs Valletta