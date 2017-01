BOV Premier League statistics

Birkirkara goalkeeper Henry Bonello effects a fine save against Valletta. Photo: Steve Zammit Lupi

Balzan

Kaljevic 16 (4 pens); Piciollo 5; Effiong 3, Nafti 3; Fenech 2, Da Silva Souza 2; Agius, Micallef (pen), Arab, Bruno.

Own goal: Lima (vs Hibernians).

Red cards: Serrano (vs Tarxien); Da Silva Souza (vs Floriana); Effiong (vs Hibs).

Birkirkara

Dimitrov 7, Plut 7 (1 pen); Temile 5; Brincat 2, Attard 2, Scicluna 2, Sciberras 2, Herrera 2; Guillaumier, Desira Buttigieg, Bubalovic, Jovic, Andelkovic.

Own goals: Bezzina (vs Balzan); Tabone (vs Tarxien).

Red cards: Jovic (vs Valletta); Vukanac (vs Ħamrun).

Floriana

Chiesa 8 (3 pens); Fontanella 6 (1 pen); Samb 5, Varela 5; Ruiz 2; J. Pisani, S. Pisani.

Own goals: B. Muscat (vs Pembroke); L. Grech (vs Ħamrun).

Red cards: Borg (vs Tarxien); Fonta-nella (vs Pembroke); Samb (vs Hibs); Ruiz (vs Sliema).

Gżira United

Tony 3; Liliu 2, Corbalan 2; Robert, Gatt Baldacchino, Tonna, Joceano, Avila Perez, Ledesma, Diamoutene, Correa.

Red cards: Joceano, Robert (both vs Mosta); Azzopardi (vs Birkirkara).

Ħamrun Spartans

J. Grech 11 (3 pens); Garba 5, Giusti 5; J.P. Mifsud Triganza 4; Jorginho 3; Teixeira 2; Paiber.

Own goal: Potezica (vs Sliema).

Red cards: Jorginho (vs Valletta); Raphael, Vergara (both vs St Andrews).

Hibernians

Degabriele 7 (2 pens); Jorginho 5; Kristensen 4, Failla 4 (4 pens); Lima 3; Soares 2, Jallow 2; Varea, Cohen (pen), Bezzina, Pearson.

Red cards: Mbong (vs St Andrews); Lima (vs Sliema Wanderers).

Mosta

Priso 4 (1 pen); Reid 3, Oseghale 3 (1 pen); Vlcek.

Red cards: Oweregbulam (vs Valletta); Priso (vs Gżira twice); Caruana (vs Birkirkara); Onwudinjo (vs Hibs); Fenech (vs Ħamrun).

The ball hits Michael Johnson, of St Andrew’s, after an overhead kick from Balzan’s Alfred Effiong (centre) during Saturday’s league match at the National Stadium. Photo: Steve Zammit Lupi

Pembroke Athleta

Borg 2, Mariano 2; Montebello, Mateus, Scozzese, Djeljilj, Levnaic, Manevski, Micallef, Barbetti (pen), Shodiya, Racic, Jawad.

Own goals: Agius (vs Hibs); Vella (vs Mosta); Martinelli (vs Mosta).

Red cards: Arab, Montebello (both vs Floriana); Djeljilj (vs St Andrews); Akuto (vs Gżira United).

Sliema Wanderers

Farrugia 6; Salomon 4, Denni 4 (3 pens); Potezica 2, Muscat 2 (2 pens); Mandinho, Muchardi, Scerri.

Own goals: R. Camilleri (vs Valletta); Maldini (vs Ħamrun Spartans); Cini (vs Floriana).

Red cards: M. Scerri (vs Valletta); Potezica (vs Floriana); Xuereb, A. Muscat (vs St Andrews); Mintoff (vs Ħamrun).

St Andrews

Farrugia 4 (4 pens); Paz 3, Beltre 3; Kastrevec 2, McKay 2, Johnson 2; Nwoko, Darmanin, Walker, Kesinovic.

Own goal: Chiesa (vs Floriana).

Red cards: Bakmaz (vs Tarxien, vs Slie-ma); Johnson, Kesinovic (vs Floriana).

The scoreline says it all... Tarxien Rainbows were in a class of their own against Pembroke Athleta. Photo: Steve Zammit Lupi

Tarxien Rainbows

Nilsson 6; Ponce 5; Alves 4; Galea 3, Caruana 3 (1 pen); Baker 2; Prendes, Tabone, Zerafa, Frances.

Own goal: Chircop (vs Ħamrun).

Red cards: Baker (vs St Andrews); Prendes, Rogelio (both vs Floriana).

Valletta

Jhonnattann 7 (2 pens); Falcone 5 (1 pen); Aguirre 3; Malano 2, Cremona 2, Mifsud 2; Briffa, Romao, Azzopardi, Uchenna, Borg, Montebello.

Red cards: Pani (vs Mosta); Aguirre (vs Floriana); Uchenna (vs Hibs); Bonello (vs Gżira).

Next fixtures

Saturday (Hibernians Stadium)

14.00 Pembroke vs Ħamrun

16.00 Balzan vs Tarxien

Saturday (Tedesco Stadium)

14.00 Mosta vs Sliema

16.15 Valletta vs St Andrew’s

Sunday (National Stadium)

14.00 Gżira United vs Floriana

16.00 Hibernians vs Birkirkara