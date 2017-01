BOV Premier League statistics

Zoran Levnaic (Pembroke, left) eyeing the ball as St Andrews skipper Joseph Farrugia looks on. Photo: Chris Sant Fournier

Balzan

Kaljevic 16 (4 pens); Piciollo 5; Effiong 3, Nafti 3; Fenech 2, Da Silva Souza 2; Agius; Micallef (pen); Arab.

Own goal: Lima (vs Hibernians).

Red cards: Serrano (vs Tarxien); Da Silva Souza (vs Floriana); Effiong (vs Hibs).

Maurizio Vella, of Floriana, blocking the way for Hibernians captain Andrew Cohen during Sunday’s league match at Ta’ Qali which ended 2-2. Photo: Mark Zammit Cordina

Birkirkara

Dimitrov 7, Plut 7 (1 pen); Temile 5; Brincat 2, Attard 2, Scicluna 2, Sciberras 2, Herrera 2; Guillaumier, Desira Buttigieg, Bubalovic, Jovic, Andel-kovic.

Own goals: Bezzina (vs Balzan); Tabone (vs Tarxien).

Red cards: Jovic (vs Valletta); Vukanac (vs Ħamrun).

Floriana

Chiesa 8 (3 pens); Fontanella 5, Samb 5, Varela 5; Ruiz 2; J. Pisani, S. Pisani.

Own goals: B. Muscat (vs Pembroke); L. Grech (vs Ħamrun).

Red cards: Borg (vs Tarxien); Fonta-nella (vs Pembroke); Samb (vs Hibs).

Gżira United

Tony 3; Liliu 2, Corbalan 2; Robert, Gatt Baldacchino, Tonna, Joceano, Avila Perez, Ledesma, Diamoutene, Correa.

Red cards: Joceano, Robert (both vs Mosta); Azzopardi (vs Birkirkara).

Ħamrun’s Leandro Motta (left) runs past Stefano Bianciardi, of Sliema. Photo: Mark Zammit Cordina

Ħamrun Spartans

J. Grech 9 (3 pens); Garba 5, Giusti 5; J.P. Mifsud Triganza 4; Jorginho 3; Teixeira 2.

Own goal: Potezica (vs Sliema). Red cards: Jorginho (vs Valletta); Raphael, Vergara (both vs St Andrews).

Hibernians

Degabriele 7 (2 pens); Kristensen 4, Failla 4 (4 pens), Jorginho 4; Lima 3; Soares 2; Varea, Cohen (pen), Bezzina, Pearson.

Red cards: Mbong (vs St Andrews); Lima (vs Sliema Wanderers).

Mosta

Priso 4 (1 pen); Reid 3, Oseghale 3 (1 pen); Vlcek.

Red cards: Oweregbulam (vs Valletta); Priso (vs Gżira twice); Caruana (vs Birkirkara); Onwudinjo (vs Hibs).

Pembroke Athleta

Borg 2, Mariano 2; Montebello, Mateus, Scozzese, Djeljilj, Levnaic, Manevski, Micallef, Barbetti (pen), Shodiya, Racic.

Own goals: Agius (vs Hibs); Vella (vs Mosta); Martinelli (vs Mosta).

Red cards: Arab, Montebello (both vs Floriana); Djeljilj (vs St Andrews); Akuto (vs Gżira United).

Sliema Wanderers

Farrugia 5; Salomon 4; Denni 3 (2 pens); Potezica 2, Muscat 2 (2 pens); Mandinho, Muchardi, Scerri.

Own goals: R. Camilleri (vs Valletta); Maldini (vs Ħamrun).

Red cards: M. Scerri (vs Valletta); Potezica (vs Floriana); Xuereb, A. Muscat (vs St Andrews); Mintoff (vs Ħamrun).

St Andrews

Farrugia 4 (4 pens); Paz 3, Beltre 3; Kastrevec 2, McKay 2, Johnson 2; Nwoko, Darmanin, Walker, Kesinovic.

Own goal: Chiesa (vs Floriana).

Red cards: Bakmaz (vs Tarxien, vs Sliema); Johnson, Kesinovic (vs Floriana).

Valletta’s Jhonnattann played his last match for the Citizens against Gżira United last weekend before his loan move to the UAE league. Photo: Chris Sant Fournier

Tarxien Rainbows

Nilsson 4; Ponce 3, Galea 3, Caruana 3 (1 pen); Alves 2, Baker 2; Prendes, Tabone, Zerafa.

Own goal: Chircop (vs Ħamrun Spartans).

Red cards: Baker (vs St Andrews); Prendes, Rogelio (both vs Floriana).

Valletta

Jhonnattann 7 (2 pens); Falcone 5 (1 pen); Aguirre 3; Cremona 2, Mifsud 2; Briffa, Romao, Azzopardi, Uchenna, Borg, Malano, Montebello.

Red cards: Pani (vs Mosta); Aguirre (vs Floriana); Uchenna (vs Hibs); Bonello (vs Gżira).

Next fixtures

FA Trophy – Fourth round

Today (Tedesco Stadium)

18.00 Lija vs Tarxien Rainbows

20.15 Vittoriosa vs Senglea Athletic

Tomorrow

(National Stadium)

18.00 Floriana vs Għajnsielem

20.00 Balzan vs Valletta

(Tedesco Stadium)

18.00 Sliema Wanderers vs Qrendi

20.15 Ħamrun vs Mqabba

(Centenary Stadium)

19.00 Marsa vs Pembroke Athleta

(Gozo Stadium)

18.00 SK Victoria W. vs St Andrews

BOV Premier League

Saturday (National Stadium)

14.00 St Andrews vs Balzan

16.00 Birkirkara vs Valletta

Sunday (Hibs Stadium)

14.00 Tarxien vs Pembroke

16.00 Floriana vs Sliema

Sunday (Tedesco Stadium)

14.00 Gżira United vs Hibernians

16.15 Ħamrun vs Mosta