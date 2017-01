BOV Premier League statistics

Valletta keeper Dziugas Bartkus intercepts a cross inside his box during the match against Hibernians. Photo: Steve Zammit Lupi

Balzan’s Paul Fenech (background) reacts during the match against Gżira. Photo: Chris Sant Fournier

Balzan

Kaljevic 15 (3 pens); Piciollo 5; Effiong 3, Nafti 3; Fenech 2, Da Silva Souza 2; Agius; Micallef (pen); Arab.

Own goal: Lima (vs Hibernians).

Red cards: Serrano (vs Tarxien); Da Silva Souza (vs Floriana); Effiong (vs Hibs).

Birkirkara

Dimitrov 7, Plut 7 (1 pen); Temile 5; Brincat 2, Attard 2, Scicluna 2, Sciberras 2, Herrera 2; Guillaumier, Desira Buttigieg, Bubalovic, Jovic.

Own goals: Bezzina (vs Balzan); Tabone (vs Tarxien).

Red cards: Jovic (vs Valletta); Vukanac (vs Ħamrun).

Floriana

Chiesa 7 (3 pens); Fontanella 5, Samb 5; Varela 4; Ruiz 2; J. Pisani, S. Pisani.

Own goals: B. Muscat (vs Pembroke); L. Grech (vs Ħamrun).

Red cards: Borg (vs Tarxien); Fonta-nella (vs Pembroke).

Gżira United

Tony 3; Liliu 2, Corbalan 2; Robert, Gatt Baldacchino, Tonna, Joceano, Avila Perez, Ledesma, Diamoutene, Correa.

Red cards: Joceano, Robert (both vs Mosta); Azzopardi (vs Birkirkara).

Ignacio Varela (right) controls the ball despite the marking of Ħamrun’s Philip Chircop. Photo: Steve Zammit Lupi

Ħamrun Spartans

J. Grech 8 (2 pens); Garba 5, Giusti 5; J.P. Mifsud Triganza 4; Jorginho 3; Teixeira 2.

Red cards: Jorginho (vs Valletta); Ra-phael, Vergara (both vs St Andrews).

Hibernians

Degabriele 7 (2 pens); Kristensen 4, Failla 4 (4 pens); Jorginho 3, Lima 3; Varea, Soares, Cohen (pen), Bezzina, Pearson.

Red cards: Mbong (vs St Andrews); Lima (vs Sliema Wanderers).

Mosta

Priso 4 (1 pen); Reid 3, Oseghale 3 (1 pen); Vlcek.

Red cards: Oweregbulam (vs Valletta); Priso (vs Gżira twice); Caruana (vs Birkirkara); Onwudinjo (vs Hibs).

Pembroke Athleta

Mariano 2; Montebello, Mateus, Scoz-zese, Borg, Djeljilj, Levnaic, Manevski, Micallef, Borg, Barbetti (pen).

Own goals: Agius (vs Hibs); Vella (vs Mosta); Martinelli (vs Mosta).

Red cards: Arab, Montebello (both vs Floriana); Djeljilj (vs St Andrews); Akuto (vs Gżira United).

Sliema Wanderers

Farrugia 5; Salomon 4; Potezica 2, Muscat 2 (2 pens), Denni 2 (1 pen); Mandinho, Muchardi, Scerri.

Own goals: R. Camilleri (vs Valletta); Maldini (vs Ħamrun).

Red cards: M. Scerri (vs Valletta); Potezica (vs Floriana); Xuereb, A. Muscat (vs St Andrews).

St Andrews

Farrugia 4 (4 pens); Beltre 3; Kastrevec 2, McKay 2, Johnson 2; Nwoko, Darmanin, Walker, Kesinovic, Paz.

Own goal: Chiesa (vs Floriana).

Red cards: Bakmaz (vs Tarxien, vs Sliema); Johnson, Kesinovic (vs Floriana).

Tarxien Rainbows

Nilsson 3, Ponce 3, Galea 3, Caruana 3 (1 pen); Alves 2, Baker 2, Prendes, Tabone.

Own goal: Chircop (vs Ħamrun).

Red cards: Baker (vs St Andrews); Prendes, Rogelio (both vs Floriana).

Valletta

Jhonnattann 7 (2 pens); Falcone 5 (1 pen); Aguirre 3; Cremona 2, Mifsud 2; Briffa, Romao, Azzopardi, Uchenna, Borg, Malano.

Red cards: Pani (vs Mosta); Aguirre (vs Floriana); Uchenna (vs Hibs); Bonello (vs Gżira).

Next fixtures

FA Trophy – Third Round

Tomorrow (Gozo Stadium)

19.00 Nadur vs Ħamrun Spartans

BOV Premier League

Saturday (Tedesco Stadium)

14.00 Sliema vs Ħamrun Spartans

16.15 Mosta vs Tarxien Rainbows

Saturday (Hibs Stadium)

14.00 Pembroke vs St Andrews

16.00 Valletta vs Gżira United

Sunday (National Stadium)

14.00 Balzan vs Birkirkara

16.00 Hibernians vs Floriana