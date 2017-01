Local results

BOV Division Three: Kalkara vs Żurrieq 4-1; Luqa vs Dingli 3-0; Kirkop vs Marsaskala 6-1; Sta Venera vs Ta’ Xbiex 4-1; Xgħajra vs Mtarfa 4-0; Msida St Joseph vs Mdina Knights 3-1.

GFA Div. One: Nadur vs SK Victoria 4-0.

Youth FA U-17: Pieta vs Birkirkara 1-1; St Andrews vs Valletta 4-1; Sliema vs Hibs 0-0; Attard vs Naxxar 4-1; Marsa vs Xgħajra 6-0; Melita vs Floriana 0-4; Kalkara vs Gżira 2-0; Mellieħa vs Għaxaq 2-2; Luqa vs Msida 2-0.

Youth FA U-15: Mosta vs Pieta 2-5; St Andrews vs San Ġwann 0-1; Naxxar vs Hibs 0-3; Lija/Iklin vs Kirkop 2-0; Tarxien vs Żabbar 1-6; Ħamrun vs Floriana 0-1; Balzan vs Pembroke 2-1 (abd).

IASC Div. Two: Birkirkara SJ vs Swieqi 1-2; Rovers United vs Żurrieq Wolves 0-4; Safi AFC vs Mġarr Falcons 1-0.

GIDA: WPU2 vs Birnapa 8-0; La Vallette vs MUSC 0-2; Club 33 vs Memories 1-2.

Basketball

BOV KO SFs: Starlites vs Hibs 65-77; Floriana vs Gżira Athleta 55-68.

St James Hospital KO SFs: Depiro vs Luxol 43-49; Gżira vs Hibs 65-59,

Division Two: Mellieħa vs Starlites 56-70; Gżira vs Marvels 47-38.

Handball

Men’s Div. Two: ETE vs La Salle 27-14.

U-15 League: Luxol vs La Salle 5-29; Swieqi vs Aloysians 16-23; Seminary vs Kavallieri RS2 5-25.

Hockey

HAM League: Floriana vs Hotsticks 1-1.