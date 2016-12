Premier League statistics

High spirits... Valletta players celebrate Michael Mifsud’s opener in their 3-0 win over Pembroke Athleta. Photo: Darrin Zammit Lupi

Balzan

Kaljevic 14 (3 pens); Effiong 3; Nafti 3; Fenech 2; Da Silva Souza 2; Agius; Micallef (pen); Piciollo; Arab.

Red cards: Serrano (vs Tarxien); Da Silva Souza (vs Floriana).

Tangle... Birkirkara’s Christian Bubalovic blocks the way for Ħamrun Spartans winger Saturday Nanapere. Ħamrun won 2-0. Photo: Mark Zammit Cordina

Birkirkara

Plut 6 (1 pen); Dimitrov 6; Temile 5; Brincat 2; Attard 2; Scicluna 2; Sciberras 2; Herrera; Guillaumier; Desira Buttigieg.

Own goals: Bezzina (vs Balzan); Tabone (vs Tarxien).

Red cards: Jovic (vs Valletta); Vukanac (vs Ħamrun Spartans).

Floriana

Chiesa 6 (2 pens); Fontanella 4, Samb 4, Varela 4; J. Pisani, S. Pisani.

Own goal: B. Muscat (vs Pembroke).

Red cards: Borg (vs Tarxien Rainbows); Fontanella (vs Pembroke Athleta).

Gżira United

Tony 3; Liliu 2; Robert, Gatt Baldac-chino, Tonna, Corbalan, Joceano, Avila Perez.

Red cards: Joceano, Robert (both vs Mosta); Azzopardi (vs Birkirkara).

Knock-out... Referee Trustin Farrugia Cann lies on the ground after colliding with Floriana’s Nicolas Chiesa. Farrugia Cann was able to resume his officiating duties during the Floriana-Balzan game, won by the Greens 3-1. Photo: Mark Zammit Cordina

Ħamrun Spartans

J. Grech 7 (2 pens); Garba 5; J.P. Mifsud Triganza 4; Jorginho 3, Giusti 3; Teixeira.

Red card: Jorginho (vs Valletta).

Hibernians

Degabriele 6 (1p); Kristensen 4, Failla 4 (4 pens); Lima 2, Jorginho 2; Varea, Soares, Cohen (p), Bezzina, Pearson.

Red cards: Mbong (vs St Andrews); Lima (vs Sliema Wanderers).

Mosta

Priso 4 (1 pen); Reid 3; Oseghale 2 (1 pen); Vlcek.

Red cards: Oweregbulam (vs Valletta); Priso (vs Gżira); Caruana (vs Birkirkara); Onwudinjo (vs Hibs).

Pembroke Athleta

Mariano 2; Montebello, Mateus, Scozzese, Borg, Djeljilj, Levnaic, Manevski, Micallef, Borg.

Own goals: Agius (vs Hibs); Vella (vs Mosta); Martinelli (vs Mosta).

Red cards: Arab, Montebello (both vs Floriana); Djeljilj (vs St Andrews).

Running duel... Sliema’s John Mintoff (left) tries to force his way past Gżira’s Jonathan Bondin. Sliema won the derby 1-0. Photo: Matthew Mirabelli

Sliema Wanderers

Salomon 4; Farrugia 3; Potezica 2, Muscat 2 (2 pens); Mandinho, Muchardi, Scerri, Denni (pen).

Own goals: R. Camilleri (vs Valletta); Maldini (vs Ħamrun).

Red cards: M. Scerri (vs Valletta); Potezica (vs Floriana).

St Andrews

Farrugia 4 (4 pens); Beltre 3; McKay 2; Nwoko, Darmanin, Kastrevec, Walker.

Own goal: Chiesa (vs Floriana).

Red cards: Bakmaz (vs Tarxien); Johnson, Kesinovic (vs Floriana).

Tarxien Rainbows

Nilsson 3, Ponce 3; Caruana 2 (1 pen), Baker 2, Galea 2; Prendes, Alves.

Red cards: Baker (vs St Andrew’s); Prendes, Rogelio (both vs Floriana).

Valletta

Jhonnattann 6 (2 pens); Falcone 4 (1 pen); Aguirre 3; Cremona 2, Mifsud 2; Briffa, Romao, Azzopardi, Uchenna, Borg, Malano.

Red cards: Pani (vs Mosta); Aguirre (vs Floriana); Uchenna (vs Hibs); Bonello (vs Gżira).

Next fixtures

Saturday (Hibernians Stadium)

14.00 Floriana vs Tarxien Rainbows

16.00 Hibernians vs Pembroke

Saturday (Tedesco Stadium)

14.00 Gżira United vs Mosta

16.15 St Andrews vs Ħamrun

Sunday (National Stadium)

14.00 Birkirkara vs Sliema Wanderers

16.00 Valletta vs Balzan