Premier League statistics

Grounded... Hibs striker Jorginho (centre) loses his balance as he is challenged by Sliema Wanderers duo Matias Muchardi (left) and Mark Scerri. Hibs won the game 3-1. Photo: Matthew Mirabelli

Balzan

Kaljevic 13 (3 pens); Effiong 3; Nafti 3; Fenech 2; Da Silva Souza 2; Agius; Micallef (pen); Piciollo; Arab.

Red card: Serrano (vs Tarxien).

Birkirkara

Plut 6 (1 pen); Dimitrov 6; Temile 5; Brincat 2; Attard 2; Scicluna 2; Sciberras 2; Herrera; Guillaumier; Desira Buttigieg.

Own goals: Bezzina (vs Balzan); Tabone (vs Tarxien).

Red card: Jovic (vs Valletta).

In control... Floriana’s Maurizio Vella (left) gets to the ball ahead of St Andrews’ Felix Udoh. Floriana beat the Saints 4-1. Photo: Steve Zammit Lupi

Floriana

Chiesa 6 (2 pens); Fontanella 4; Samb 3, Varela 3; Pisani. Own goal: B. Muscat (vs Pembroke Athleta).

Red cards: Borg (vs Tarxien); Fontanella (vs Pembroke).

Gżira United

Tony 3; Liliu 2; Robert, Gatt Baldacchino, Tonna, Corbalan, Joceano, Avila Perez.

Red cards: Joceano, Robert (both vs Mosta); Azzopardi (vs Birkir-kara).

Ħamrun Spartans

J. Grech 7 (2 pens); Garba 5; J.P. Mifsud Triganza 4; Jorginho 3; Giusti, Teixeira.

Red card: Jorginho (vs Valletta).

Hibernians

Degabriele 5; Kristensen 4, Failla 4 (4pens); Lima 2, Jorginho 2; Varea, Soares, Cohen (pen), Bezzina.

Red cards: Mbong (vs St Andrews); Lima (vs Sliema Wanderers).

Wing battle... Mosta’s Njongo Priso (left) and Valletta’s Leandro Aguirre vie for possession. The game ended goalless. Photo: Steve Zammit Lupi

Mosta

Priso 4 (1 pen); Reid 3; Oseghale 2 (1 pen); Vlcek.

Red cards: Oweregbulam (vs Valletta); Priso (vs Gżira); Caruana (vs Birkirkara).

Pembroke Athleta

Mariano 2; Montebello, Mateus, Scozzese, Borg, Djeljilj, Levnaic, Manevski, Micallef; Borg.

Own goals: Agius (vs Hibernians); Vella (vs Mosta); Martinelli (vs Mosta).

Red cards: Arab, Montebello (both vs Floriana); Djeljilj (vs St Andrews).

Sliema Wanderers

Salomon 4; Potezica 2, Muscat 2 (2 pens), Farrugia 2; Mandinho, Muchardi, Scerri, Denni (pen).

Own goals: R. Camilleri (vs Valletta); Maldini (vs Ħamrun).

Red cards: M. Scerri (vs Valletta); Potezica (vs Floriana).

St Andrews

Farrugia 4 (4 pens); McKay 2, Beltre 2; Nwoko, Darmanin, Kastrevec, Walker.

Own goal: Chiesa (vs Floriana).

Red cards: Bakmaz (vs Tarxien), Johnson, Kesinovic (vs Floriana).

Tarxien Rainbows

Nilsson 3, Ponce 3; Baker 2; Prendes, Alves, Caruana (pen), Galea, Caruana

Red cards: Baker (vs St Andrew’s); Prendes, Rogelio (both vs Floriana).

Valletta

Jhonnattann 6 (2 pens); Falcone 4 (1 pen); Aguirre 2, Cremona 2; Briffa, Romao, Azzopardi, Uchenna, Borg, Mifsud.

Red cards: Pani (vs Mosta); Aguirre (vs Floriana); Uchenna (vs Hibs); Bonello (vs Gżira).

Next league fixtures

Saturday (Tedesco Stadium)

14.00 Tarxien vs St Andrews

16.15 Pembroke vs Valletta

Sunday (National Stadium)

14.00 Ħamrun vs Birkirkara

16.00 Balzan vs Floriana

Sunday (Tedesco Stadium)

14.00 Sliema vs Gżira United

16.15 Mosta vs Hibernians