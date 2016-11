Premier League statistics

Wet conditions... The rain lashes down at the Tedesco Stadium as Tarxien’s Daniel Zerafa barges into Gżira’s Mamadou Jallow on Saturday. Tarxien won 1-0. Photo: Mark Zammit Cordina

Balzan

Kaljevic 10 (3 pens); Effiong 3; Nafti 3; Fenech 2; Da Silva Souza 2; Agius; Micallef (pen); Piciollo.

Red card: Serrano (vs Tarxien).

Happy quartet.. Balzan’s Bojan Kaljevic (left) celebrates his goal against Mosta with Abdelkarim Nafti (second left), Alan Da Silva Souza (second right) and Matteo Piciollo. Balzan won 1-0. Photo: Mark Zammit Cordina

Birkirkara

Temile 5, Dimitrov 5, Plut 5; Brincat 2; Attard 2; Scicluna 2; Sciberras 2; Herrera; Guillaumier; Desira Buttigieg.

Own goal: Bezzina (vs Balzan).

Red card: Jovic (vs Valletta).

Floriana

Fontanella 4, Chiesa 4 (1 pen); Samb 3; Pisani; Varela. Own goal: B. Muscat (vs Pembroke Athleta).

Red cards: Borg (vs Tarxien); Fontanella (vs Pembroke).

Gżira United

Tony 3; Liliu 2; Robert, Gatt Baldacchino, Tonna, Corbalan, Joceano, Avila Perez.

Red cards: Joceano, Robert (both vs Mosta); Azzopardi (vs Birkirkara).

Driving forward... Hibs midfielder Bjorn Kristensen (no.11) powers past Raphael during his side’s 4-1 rout of Ħamrun Spartans. Photo: Mark Zammit Cordina

Ħamrun Spartans

J. Grech 6 (2 pens); Garba 5; J.P. Mifsud Triganza 4; Jorginho 2; Giusti, Teixeira.

Red card: Jorginho (vs Valletta).

Hibernians

Kristensen 4, Degabriele 4, Failla 4 (4pens); Lima 2; Jorginho, Varea, Soares; Cohen (pen).

Red card: Mbong (vs St Andrews).

Mosta

Priso 4 (1 pen); Reid 3; Oseghale 2 (1 pen); Vlcek.

Red cards: Oweregbulam (vs Valletta); Priso (vs Gżira); Caruana (vs Birkirkara).

Pembroke Athleta

Mariano 2; Montebello, Mateus, Scozzese, Borg, Djeljilj, Levnaic, Manevski, Micallef; Borg.

Own goals: Agius (vs Hibernians); Vella (vs Mosta); Martinelli (vs Mosta).

Red cards: Arab, Montebello (both vs Floriana); Djeljilj (vs St Andrews).

Sliema Wanderers

Salomon 4; Potezica 2, Muscat 2 (2 pens), Farrugia 2; Mandinho, Mucchardi, Scerri.

Own goals: R. Camilleri (vs Valletta); Maldini (vs Ħamrun).

Red cards: M. Scerri (vs Valletta); Potezica (vs Floriana).

Jostling... Valletta striker Jhonnattann (right) keeps his eyes on the ball as he tries to hold off the challenge of Sliema’s John Mintoff. Valletta beat Sliema 2-1. Photo: Darrin Zammit Lupi

St Andrews

Farrugia 4 (4 pens); McKay 2, Beltre 2; Nwoko, Darmanin, Kastrevec, Walker.

Red card: Bakmaz (vs Tarxien Rainbows).

Tarxien Rainbows

Nilsson 3, Ponce 3; Baker 2; Prendes, Alves, Caruana (pen), Galea.

Red cards: Baker (vs St Andrew’s); Prendes, Rogelio (both vs Floriana).

Valletta

Jhonnattann 6 (2 pens); Falcone 4 (1 pen); Aguirre 2, Cremona 2; Briffa, Romao, Azzopardi, Uchenna, Borg, Mifsud.

Red cards: Pani (vs Mosta); Aguirre (vs Floriana); Uchenna (vs Hibs); Bonello (vs Gżira).

Next fixtures

Saturday (National Stadium)

14.00 Gżira Utd vs Ħamrun Spartans

16.00 Hibernians vs Sliema Wanderers

Saturday (Tedesco Stadium)

14.00 Floriana vs St Andrews

16.15 Birkirkara vs Tarxien Rainbows

Sunday (Tedesco Stadium)

14.00 Balzan vs Pembroke

16.15 Valletta vs Mosta