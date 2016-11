Today’s fixtures

Tedesco Stadium: BOV Premier League 2pm Pembroke vs Floriana; 4.15pm Ħamrun Spartans vs Hibs.

Centenary Stadium: BOV Division One 2pm Sirens vs Lija Athletic; 4.15pm Vittoriosa Stars vs Mqabba.

Mosta: BOV Division Two 2pm Mġarr vs Żabbar SP; 4.15pm Marsaxlokk vs Mellieħa.

Luxol Stadium: BOV Division Two 2pm Swieqi United vs Għaxaq; 41.5pm Siġġiewi vs San Ġwann.

Sirens Ground: BOV Division Two 2pm Qrendi vs Żejtun Corinthians; 4.15pm Attard vs Gudja United.

Sannat: Gozo FA KO quarter-finals 1pm Għajnsielem vs Nadur Y.; 3.15pm Xewkija Tigers vs Kerċem Ajax.

Rabat: Youth FA U-15 2pm Ħamrun vs Hibs; 3.45pm Pembroke vs Kirkop.

Dingli: Youth FA U-15 2pm Floriana vs Balzan; 3.45pm Mtarfa vs Marsa-xlokk; 5.30pm Żebbuġ vs Żejtun .

Birżebbuġa: Youth FA U-17 2pm Attard vs Birżebbuġa; 5.30pm Fgura vs Tarxien Rainbows. U-15 3.45pm Attard vs Fgura United.

Melita Ground: Youth FA U-15 2pm Xgħajra vs Swieqi; 5.30pm Marsa vs Żabbar SP. U-17 3.45pm Swieqi vs Żabbar SP.

Mellieħa: Youth FA U-15 2pm Dingli Swallows vs Mġarr; 5.30pm Lija/Iklin vs Naxxar Lions. U-17 3.45pm Msida SJ vs Naxxar Lions.

Melita Ground: GIDA Cup SFs 8.30am FC Scandinavia vs Memories; 9.45am WPU2 vs Club33.

Sta Luċija: IASC League 8.30am Mosta vs Marsa ; 9.45am Senglea vs Gżira; 11am Burmarrad vs Ħamrun.

Basketball

Ta’ Qali: Men’s Division Two KO SF 11.15am Starlites vs Gżira Athleta. Men’s League 1pm Hibs vs Floriana; 4.30pm Gżira Athleta vs Luxol. Women’s KO 2.45pm Starlites vs Luxol.

Handball

Tal-Qroqq: Girls U-15 9am Aloy-sians vs Kavallieri; 10am Luxol vs Swieqi. Boys U-17 11am Aloysians vs HMS; 12.15pm Swieqi vs Kavallieri; 1.30pm De La Salle vs Luxol.

Hockey

Corradino: Challenge Cup third place play-off 9am Rabat Depiro vs Qormi Poiatti. Final 11am Young Stars vs Sliema Hotsticks.

Horse Racing

Marsa: 51st meeting of the season. First race at 1.15pm.

Shooting

Bidnija: Sirup Trophy. Start: 10am.

Weightlifting

Cottonera SC: Malta Weightlifting Championships. Start: 9.30am.

Yesterday’s results

Football

BOV Division Three: Sta Venera Lightnings vs Dingli 0-1; Ta’ Xbiex vs Sta Luċija 1-3; Kalkara vs Marsaskala 4-0; Msida vs Żurrieq 0-1; Mdina vs Mtarfa 5-1; Luqa vs Kirkop 0-0.

GFA Division Two: Sannat Lions vs Għarb Rangers 1-1; Munxar vs Qala 2-2 (abandoned after 71 minutes due to heavy rain).

SWAN League: Ta’ Xbiex vs Luqa 3-1; Valletta SP vs San Ġwann 8-0; Qrendi vs Tarxien 2-0 (abd after 32 mins due to heavy rain); Ta’ Giorni vs Mrieħel pp.

Basketball

Men’s League: Starlites vs Depiro 69-68.

BO KO Div. Two: Mellieħa Tritones vs Siġġiewi SN 37-49.

Girls U-16: Gżira Athleta vs Depiro 36-73; Eurobasket vs Luxol 28-24.

Handball

Men’s Division One: La Salle vs HMS 31-19; Aloysians Prominent vs Luxol 31-26; Kavallieri vs Swieqi 22-29.

Women’s Division Two: Swieqi Phoenix vs Kavallieri RS2 23-21.