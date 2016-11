'Do not let fear dictate your future', graduates told

The third day of graduation ceremonies was held yesterday. Photo: Steve Zammit Lupi

The determination to reach one’s goals in life and meet expectations amid the doubts and fears which crop up in due course were the main themes during the third day of graduation ceremonies held yesterday.

Borrowing a phrase from Apple founder Steve Jobs, psychology graduate Clara Chetcuti, remarked that “you can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards”.

“Do not let fear, disguised as practicality, trick you in not taking the road where your heart does not belong, the easier or more convenient path,” she told fellow new graduates.

In the second ceremony, Bachelor of Laws graduate Michele Cardinali, recounted her student days, saying she would treasure these memories for the rest of her life.

“May we redeem the country for the huge investment made in us and be true professionals,” she said.

List of Graduates

Faculty for Social Wellbeing

Diploma in Policing

Elton Buckingham, Lara Butters, Justin Camilleri, Ryan Caruana, Chantelle Casha, Charlot Casha, Jonathan Cassar*, Christabelle Chetcuti, Paula Ciantar, Charlotte Curmi, Doriette Cuschieri, Justine Grech, Keith Livori, Elliott John Magro, Mark Anthony Mercieca, Neville Mercieca, Sergio Pisani, Pierguido Nikolai Saliba, Jeffrey Scicluna, Sean Scicluna, William Scicluna, Colin Sheldon, Matthew Spagnol, John Spiteri, Roderick Spiteri, Matthew Vella, Kurt Zahra, Edward Zammit, Omar Zammit.

Diploma in Youth Studies

Rosemarie Cassar Porter, Jade Jones.

Higher Diploma in Psychology

Daniella Mae Aquilina, Christopher Attard, Francesca Borg, Michela Buhagiar, Maria Buttigieg, Gail Marie Camilleri, Daniel Cassar, Johanna Marie Cutajar, Christian Darmanin, Noelene Farrugia, Martina Fenech, Rachel Anne Gauci, Doriette Maria Dolores Grech, Denise Griscti, Tina Mgharious, Rebecca Micallef, Christian Mintoff, Jean Taliana, Gabriela Zammit.

Bachelor of Arts (Honours)

Raymond Cassar (Robing), Christian Bajada, James Bartolo, Maria Miriam Bezzina, Sarah Kristin Bezzina, Deborah Camenzuli, Martin Renald Camilleri, Nicole Marie Causon, Joseph Cilia Aquilina, Armando D’Amico, Sarah Dimech, Louise Antoinette Farrugia, Josef Galea, Francesca Grech, Rebecca Grech, Natasha Grixti, Keith Mallan, Mark Meilak, Michaela Mizzi, Malcolm Brandon Sammut, Melanie Sammut, Mary Anne Scicluna, Anthony Spiteri, Melanie Spiteri, Keith Vella, Talitha Vella, Shamus Woods, John Zammit, Andrew Zammit Soler, Antonio Zerafa.

Bachelor of Psychology (Honours)

Rodianne Abela (Robing), Adam Abela, Kristina Abela, Stefan Agius, Kimberly Ancilleri, Janice Aquilina, Claudia Azzopardi, Romina Baldacchino, Rachel Bezzina, Roxanne Borg, Livana Borg Falzon, Mandy Brincat, Rebecca Josephine Buttigieg, Caycee Calleja, Nicole Calleja, Rebekah Calleja, Claudianne Camilleri, Marie Claire Camilleri, Sarah Carbonaro, Dylan Caruana*,Martina Caruana, Isabelle Cassar, Joanna Cesareo, Dorianne Chappell, Clara Chetcuti, Carly Ciantar, Kimberley Ciantar, Adriana Cortis, Kim Craus, Stefania Cremona, Rebecca Cuschieri, Donna Darmanin, Ian Darmanin, Chanelle Demanuele, Nicola Falzon, Natasha Catherine Farrugia, Shawn Farrugia, Maria Fenech, Sarah Fleri Soler, Luke Galea, Sarah Galea, Elaine Gialanze’, Kristian Gili, Caroline Grech, Faye Marie Grech, Marija Grech, Ralph Grech, Xavier James Hatherly, Bernadette Marie Hili, Francesca Imm, Bernard Laus, Loretta Lindfield, Justin Mangion, Katia Mifsud, Sharon Mifsud, Sasha Muscat, Yasmin Muscat Monsigneur, Michaela Pace, Claudio Paris, Lara Portelli, Jessica Quirolo, Martina Saliba, Liza Schranz, Patrick Anthony Sciberras, Mariella Spagnol, Krissyl Spiteri, David Sultana, Amber Tabone, Yanika Tabone, Andrew Tanti, Rena Christine Vassallo, Michela Vassallo Gatt, Rebecca Xiberras, Francesca Zammit, Ramona Zammit, Katherine Zammit Cutajar, Aleksandra Kalinova Zheleva.

Bachelor of Arts (Honours) in Social Policy / Social Work

Social Policy

Mauro Abela, Robert Fenech, Sefora Grech, Marita Hatherly, Samantha Pace Gasan, Rachel Portelli, Lucienne Spiteri.

Social Work

Rebecca Bajada, Sarah Lee Borg, Katryona Calleja, Nicole Calleja, Justine Camilleri, Abigail Cutajar, Carl Fenech, Stephanie Galea, Melania Guillaumier, Leanne Magro, Marchita Mangiafico, Melissa Mcelhatton, Carl Colin Mercieca, Suzanne Pace Decesare, Omar Rababah, Maria Tanti, Cheryl Xerri.

Bachelor of Arts (Honours) in Youth and Community Studies

Audrey Agius, Renita Agius, Heather Briffa, Sharon Callus, Angela Camilleri, Dorianne Chetcuti, Rita Ann Ellul, Bridget Mamo.

Postgraduate Diploma in Counselling

Jesmond Friggieri.

Postgraduate Diploma in Gerontology and Geriatrics

Christiana Axiak, Verginia-Jean Camilleri, Christian Micallef, Graziella Taliana.

Faculty of Laws

Diploma in The Laws of Procedure

Elton Buckingham, Christopher Azzopardi, Philip Carmel Borg, Ruth Camilleri, Anna Cassar, Liselle Cassar, Lindsey Ann Galea, Christopher Grima, Denes Szabolcs, Sharon Tonna.

Bachelor of Laws

Lisa Marie Azzopardi †, John Camilleri †, Marie Louise Falzon †, Rosette Fenech †

Bachelor of Laws (Honours)

Albertine Abela, Glenn Abela, Myriah Abela, Nathon Abela, Demi Agius, Johann Agius, Francesca Anastasi, Andrejs Andrukovics*, Ilaria Aquilina, Roberta Marie Aquilina, Maria Attard, Rebekah Marie Attard, Russell Thomas Attard, Baldacchino Paula Axiak, Jake Adam Azzopardi, Robert Azzopardi, Cinzia Azzopardi Alamango, Julian Karl Bajada, James Baldacchino, Siriol May Bezzina Gatt, Emerson Bonello, Kaylie Bonett, Alexia Bonnici, Alejandro Borg, Roxanne Borg, Nicholas John Bradshaw, Sean Briffa, Rebecca Aristea Brincat, Kylie Bugeja, Rhys Lee Buttigieg*, Marija Cachia, Naomi Cachia, Calvin Luke Calleja, Darren Luke Camilleri Mizzi, Sarah Ann Cannataci, Michele Cardinali, Rose Caruana Dalli, Paul Anthony Caruana Turner, Jean Paul Cassar, Jeanelle Cassar, Liza-Marie Cassar, Rebecca Cassar, Luisa Cassar Pullicino, Paula Cauchi, Janice Chetcuti, Charlene Chircop, Joshua Chircop, Julianne Chircop, Kendrick Chircop, Godwin Cini, Adrian Cordina, Graziella Cricchiola, Luana Cuschieri, Stefan Cutajar, Celine Marie Dalli, Rene` Darmanin, Stefania De Gabriele, Brandon Debattista, Kyle Joseph Debattista, Lianne Debattista, Maria Degaetano, Elaine Degiorgio, Asma Abdalla Dekna, Richard Deschrijver, Rachel Marie Drago, Krista Ellul, Norbert Ellul, Aindrea Corisse Farrugia, Alexia Farrugia, Joanne Farrugia, Rebecca Farrugia, Rossana Farrugia, Tiffany Ann Farrugia, Martina Filletti, Mandy Galea, Dionne Taryn Gatt, Charlene Gauci, Charlotte Gauci, Clare Giordmaina, Luke Grech, Tyrone Grech, Corinne Grima, Natalia Grima, Nicholas Grima, Yara Griscti, Luke Hili, Carla La Rosa, Andrew Massa, Patrick Massa, Edward Meli, Ivan Meli, Charles Joseph Mercieca, Thomas Joseph Mercieca, Michela Mifsud, Sarah Mifsud, Jonathan Mintoff, Daniel Mizzi, Daniella Mizzi, Nicholas Mizzi, Mariah Mula, Abigail Muscat, John Anthony Navarro, Maria Pisani, Yanika Pisani, Francesca Marie Polidano, Anthony Sammut, Christabel Sammut, Giulio Sammut, Martin Sammut, Melanie Sammut, Valentina Sapienza, Kathleen Sare`, Nicolette Schembri, Glorianne Sciberras, Ryan Sciberras, Roxanna Marie Scicluna, Amanda Scott, Donald A. Spiteri, Sarah Spiteri, Nicole Sultana, Beverly Tonna, Elena Tortell, Jessica Tortell, Justine Vassallo, William Vella, Marco Woods, Vicyana Xerri, Luca Zahra, Gordon Zammit, Maria Zammit.

Diploma of Notary Public

Roberta Bonello, Shaun James Borg, Sarah Cachia, Francesca Calvagna, Abigail Camilleri, Chardian Camilleri, Francesco Camilleri, Martin-Victor Carabott, Martina Caruana, Omar Caruana, Damian Paul Cassar, Andrew Cauchi, Thea Lynn Cesare, Maria Ellul, Kristian Fenech, Julian Fenech Adami, Charlene Valentina Giordimaina, Vanessa Grech*, Daphne Anne Mallia, Matthew Mallia, Sean Meli, Elisa Meylak, Sean Paul Micallef, Alexander Paul Miruzzi, Andrew Muscat, Jonathan Muscat, Jessica Pace, Elaine Sammut*, Liam Sciberras, Annalise Spiteri, Veronica-Anne Spiteri, Daniel Tabone, Marielise Tabone, Dirk Urpani, Alison Rita Wadge.

Postgraduate Diploma in Human Rights and Democratization Of Governance

Boryana Georgieva Kostadinova, Marcia Nadine Liddle.

* in absentia

† concurrent with Diploma of Legal Procurator