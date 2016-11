Premier League statistics

High ball... Jorginho, of Hibs (right), and Tarxien’s Matthew Tabone in an aerial duel. Photo: Chris Sant Fournier

Balzan

Kaljevic 9 (3 pens); Effiong 3; Nafti 3; Fenech 2; Da Silva Souza 2; Agius; Micallef (pen); Piciollo.

Red card: Serrano (vs Tarxien).

Timely tackle... Birkirkara’s Rowen Muscat (right) rushes in to halt Maurizio Vella’s attack for Floriana. The match ended one-all. Photo: Steve Zammit Lupi

Birkirkara

Temile 5, Dimitrov 5, Plut 5; Brincat 2; Attard 2; Scicluna 2; Sciberras 2; Herrera; Guillaumier.

Own goal: Bezzina (vs Balzan).

Red card: Jovic (vs Valletta).

Floriana

Fontanella 4, Chiesa 4 (1 pen); Samb 2; Pisani.

Own goal: B. Muscat (vs Pembroke Athleta).

Red card: Borg (vs Tarxien).

Gżira United

Tony 3; Liliu 2; Robert, Gatt Baldacchino, Tonna, Corbalan, Joceano, Avila Perez.

Red cards: Joceano, Robert (both vs Mosta); Azzopardi (vs Birkir-kara).

Ħamrun Spartans

Garba 5, J. Grech 5 (2 pens); J.P. Mifsud Triganza 4; Jorginho 2; Giusti, Teixeira.

Red card: Jorginho (vs Valletta).

Hibernians

Kristensen 3, Degabriele 3, Failla 3 (3 pens); Lima 2; Jorginho, Varea, Soares.

Red card: Mbong (vs St Andrews).

Mosta

Priso 4 (1 pen); Reid 3; Oseghale 2 (1 pen); Vlcek.

Red cards: Oweregbulam (vs Valletta); Priso (vs Gżira); Caruana (vs Birkirkara).

Possession game... Sliema’s Gabriel Aquilina (right) kept away from the ball by Alan Da Silva Souza, of Balzan. Photo: Steve Zammit Lupi

Pembroke Athleta

Mariano 2; Montebello, Mateus, Scozzese, Borg, Djeljilj, Levnaic, Manevski, Micallef.

Own goals: Agius (vs Hibernians); Vella (vs Mosta); Martinelli (vs Mosta).

Red cards: Arab, Montebello (both vs Floriana); Djeljilj (vs St Andrews).

Sliema Wanderers

Salomon 4; Potezica 2, Muscat 2 (2 pens), Farrugia 2; Mandinho, Mucchardi.

Own goals: R. Camilleri (vs Valletta); Maldini (vs Ħamrun).

Red cards: M. Scerri (vs Valletta); Potezica (vs Floriana).

St Andrews

Farrugia 4 (4 pens); McKay 2; Nwoko, Beltre, Darmanin, Kastrevec, Walker.

Red card: Bakmaz (vs Tarxien Rainbows).

Breakthrough... Raphael, of Ħamrun, avoids the tackle of Valletta’s Federico Falcone during Saturday’s clash at the National Stadium. Photo: Chris Sant Fournier

Tarxien Rainbows

Nilsson 3, Ponce 3; Baker 2; Prendes, Alves, Caruana (pen).

Red cards: Baker (vs St Andrew’s); Prendes, Rogelio (both vs Floriana).

Valletta

Jhonnattann 6 (2 pens); Falcone 3 (1 pen); Aguirre 2; Cremona, Briffa, Romao, Azzopardi, Uchenna, Borg, Mifsud.

Red cards: Pani (vs Mosta); Aguirre (vs Floriana); Uchenna (vs Hibs); Bonello (vs Gżira).

Next fixtures

November 19 (National Stadium)

14.00 St Andrew’s vs Birkirkara

16.00 Sliema vs Valletta

November 19 (Tedesco Stadium)

14.00 Tarxien Rainbows vs Gżira

16.15 Mosta vs Balzan

November 20 (Tedesco Stadium)

14.00 Pembroke vs Floriana

16.15 Ħamrun vs Hibernians