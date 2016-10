Today’s sport...

National Stadium: BOV Premier League 3pm Sliema Wanderers vs Mosta; 5pm Birkirkara vs Hiber-nians.

Centenary Stadium: BOV Division One 3pm Fgura vs Pietà Hotspurs; 5.15pm Għargħur vs Mqabba.

Tedesco Stadium: BOV Division One 3pm Vittoriosa Stars vs Lija Athletic; 5.15pm Rabat vs Marsa.

Mosta: BOV Division Two 3pm Marsaxlokk vs Żejtun; 5.15pm Swieqi United vs Żabbar SP.

Luxol Stadium: BOV Division Two 3pm Qrendi vs Attard; 5.15pm Mġarr United vs St George’s.

Sirens Ground: BOV Division Two 3pm San Ġwann vs Għaxaq; 5.15pm Siġġiewi vs Mellieħa.

Gozo Stadium: GFA Division One 1pm Oratory Youths vs Nadur Youngsters; 3pm Kerċem Ajax vs Xewkija Tigers.

Għajnsielem: Girls U-17 league 11am Gozo FC vs Raiders Luxol.

Kirkop: Girls U-17 league 9am Fgura United vs Kirkop United; 10.30am Birkirkara vs Hibernians; noon Żebbuġ Rangers vs Mġarr United; 1.30pm Tarxien Rainbows vs Ħamrun Spartans.

Siġġiewi: Youth FA U-17 9am Qormi vs Pembroke. U-15 10.45am San Ġwann vs Qormi.

Luxol Stadium: Youth FA U-17 8.30am St Andrews vs Mosta. U-15 10.15am St Andrew’s vs Mosta.

Sirens Ground: Youth FA U-17 8.30am Valletta vs Pietà. U-15 10.15am Valletta vs Birkirkara.

Dingli: Youth FA U-15 9am Dingli Swallows vs Mtarfa; 12.30pm Marsa-skala vs Xgħajra. U-17 10.45am Gżira United vs Kalkara.

Melita Ground: Youth FA U-17 1pm Melita vs Sliema Wanderers; 4.30pm Hibs vs Żebbuġ Rangers. U-15 2.45pm Marsaxlokk vs Swieqi United.

Mellieħa: Youth FA U-15 1pm Luqa vs Tarxien. U-17 2.45pm Mellieħa vs Attard.

Żebbuġ: Youth FA U-15 1pm Kirkop vs Naxxar; 4.30pm Floriana vs Lija/Iklin. U-17 2.45pm Kirkop vs Floriana.

Sta Luċija: IASC League 8.30am Żabbar C. Blues vs Żurrieq Wolves; 9.45am Mġarr Falcons vs Birkirkara SJ; 11am Safi AFC vs Swieqi United.

Basketball

Ta’ Qali: St James Shield SFs (men) 1pm Gżira Athleta vs Cynergi Depiro; 4.30pm BUPA Luxol vs Floriana MCP. Women’s Shield 2.45pm Gżira Athleta vs Caffe Moak Luxol.

Handball

Tal-Qroqq: Boys U-17 9am HMS Seminary vs Kavallieri; 10.15am Luxol vs Aloysians; 11.30am De La Salle vs Swieqi. Girls U-15 12.45pm Luxol vs La Salle.

Hockey

Corradino: HAM Challenge Cup 9am White Hart vs Qormi; 11am Rabat vs Young Stars.

Horse Racing

Marsa: 46th meeting of the season. First race at 1.30pm.

Motor Racing

Ta’ Qali: ASMK Poiatti championship series. First race at 9am.

Shooting

Bidnija: Skeet and double trap. Shoot starts at 10am.